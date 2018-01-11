去FM化的荔枝 争夺移动音频市场下一个"金矿"?

天极网1月10日消息，“荔枝FM”品牌正式更名为“荔枝”，全新的VI系统一同亮相，由“熊本熊”的设计师水野学操刀。荔枝品牌升级意味着其主营业务“语音直播”的升级。

荔枝创始人赖奕龙表示：“荔枝的声音生态战略构建了立体的语音直播商业模式，并形成播客平台多元化营利模式，未来将成为中国领先的声音互动平台。基于荔枝核心商业模式的转型和升级，原有品牌名称――荔枝FM，已经无法涵盖企业的发展愿景和使命，因此才有了这次品牌战略的全面升级。“

赖奕龙介绍说，在产品方面，荔枝将以语音直播技术为基础，在原有打赏互动、连麦互动的基础上推出娱乐模式，实现用户与用户之间的网状型互动;同时新增“我是歌王”K歌版块，推出K歌对抗真人秀模式;通过ASMR声效黑科技发布，将普通声源智能转化为ASMR声效，摆脱硬件束缚，打造声音虚拟现实(S-VR)场景。

“熊本熊”之父水野学和荔枝合作设计了LOGO和吉祥物。全新的LOGO寓意着“连接、在一起”，也代表着荔枝向更多用户提供信息。



吉祥物Teki

水野学介绍了设计吉祥物Teki的初衷，他表示：“设计Teki时，希望它是为大家所爱的伙伴，并且带有一点从未来穿越而来的色彩。”由2017站酷奖金奖得主左佐设计的全新字体，也一同亮相。

写在最后： “荔枝”的用户构成，大多是90后、95后乃至00后，从2013年诞生到2016年，荔枝诞生后聚焦在电台(FM)领域，2016年10月，语音直播业务的上线是一个“分水岭”，据了解，截至2017年12月，荔枝已拥有超过1.5亿的全球注册用户，3000万月均活跃用户，荔枝的语音直播月收入已近1亿规模。荔枝在D轮5000万美元的融资宣布完成后，距离打造“差异化的娱乐化声音互动平台”的目标更近了一步，各家音频公司在核心商业模式上差异化将越来越明显，新一轮的行业洗牌或将近。

（ 作者：嘉文 责任编辑：嘉文）

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