一手抓云网一手抓AI，三大运营商财报透露了什么？

不久前，中国移动、中国联通和中国电信三大运营商发布了2023年第二季度财报。2023年上半年，中国移动、中国电信以及中国联通营收总额分别为5307亿元、2587亿元以及1918亿元。在数字化、智能化趋势下，从财报数据来看，云网算力建设与AI大模型布局成为三大运营商财报中又一大看点。

云网融合，运营商的加紧布局

如今，整个云计算产业已经进入成熟期，包括计算、存储、网络等各个垂直领域的云产品大量出现，各个厂家的业务领域大量交叉，竞争十分激烈。在此背景下，单纯的公有云或私有云已经不能满足现有业务需求，企业需要多种云环境并存来适应新的业务发展，云计算将进入到多云混合时代。

事实上，云计算厂商从底层技术上来说并无太大差异，IaaS产品越来越同质化。无论是在技术上，服务上还是产品模式上，各个云服务商都在寻求做成差异化云产品的手段。在这种背景下，云网之间的高效协同将成为体现产品差异化竞争能力的重要指标。云网融合逐渐由简单互联向“云+网+业务”过渡。

“云+网+业务”分为向上和向下两个方向。向上与具体的企业应用相融合，使得云网融合产品带有更明显的行业特点和用户需求;向下与ICT服务融合，使得云网融合产品与基础服务能力结合更加紧密，最终实现计算资源合理分配，服务资源动态调整，以及更加契合行业特性和用户需求的定制化云计算业务。

在云网融合布局方面，三大运营商增速较快。上半年，中国移动数字化转型收入对主营业务收入增量贡献达到84.1%，DICT收入同比增长24.9%，达到人民币602亿元。此外，中国电信公司产业数字化业务也保持快速发展趋势，收入达到人民币688亿元，同比增长16.7%。与此同时，云服务与产业数字化已经成为最大的投资方向。目前数字化转型和政企端的持续加速是三大运营商估值向上的重要助推力。

具体来说，上半年，中国移动数字化转型收入对主营业务收入增量贡献达到84.1%，DICT收入同比增长24.9%，达到人民币602亿元。中国联通的财报数据显示，公司上半年产业互联网收入达到人民币430亿元，占主营业务收入比重首次超过25%，成为推动公司收入增长和结构优化的重要引擎。此外，中国电信公司产业数字化业务也保持快速发展趋势，收入达到人民币688亿元，同比增长16.7%。

在云服务方面，天翼云收入为459亿元，同比增长63.4%。联通云实现收入255亿元，同比提升36%。移动云收入达到人民币422亿元，同比增长80.5%。而根据2022年年报，三大运营商去年全年云收入共计1443亿元，这意味着今年仅用半年时间，运营商的这项收入就达到了去年的八成。

在笔者看来，这些数据表明了三大运营商在云网融合和数字化转型方面的积极布局和显著成果。作为国内领先的通信服务商，它们不断加强技术创新和服务提升，以满足企业和用户的需求。

押注AI 2.0，并持续发力

自去年年底以来，全球范围内掀起了一股AI应用的热潮，如ChatGPT等。在此背景下，我国于今年年初发布了《数字中国建设整体布局规划》，提出“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑”，为在算力和运力中担当双重主力的运营商带来了业务增长的黄金窗口期。

根据中国移动的财报，2023年上半年研发费用达到了85.15亿元，同比增长21.6%，占营业收入的1.6%。中国电信的研发费用为41.4亿元，同比增长27.2%，占营业收入的1.6%，研发人员较去年年底增长21.4%。中国联通的研发费用为24.35亿元，同比增长11.3%，占营业收入的1.27%。这些数据表明，运营商在数字化转型方面正在加大投入，提高研发能力。

事实上，面对今年上半年大热的AI大模型，运营商正在密切关注并加大投入。中国移动打造了具有运营商特色的“九天”人工智能平台，形成了从算法、平台、能力到规模化应用的产业级智能化服务能力，赋能了27个领域超过830个应用。此外，中国移动还发布了九天海算政务大模型和九天客服大模型，助力产业智能化、融合化。

据悉，中国移动在生成式AI方面已经有了四方面布局。首先，中国移动现在已经构筑了算力网络，一定会在AI算力方面发挥巨大作用。其次，中国移动已经具备了NLP、深度学习、机器视觉等各方面的能力，去年已经有了30多亿元的变现。第三，中国移动拥有数据方面的优势。最后，中国移动在运维和客服方面已经实现了AI的广泛运用。

中国电信构建了星河AI算法平台底座，自研场景算法达到了5500个;升级推出了百亿级参数的星河通用视觉大模型2.0，实现了从垂直领域智能迈向通用智能，从城市治理迈向赋能千行百业;发布了生成式语义大模型TeleChat，提升了语音和多模态大模型的关键能力。

实际上，早在中国电信2022年财报发布会上，中国电信董事长柯瑞文就表示，AI是公司正聚焦的四大科技方向之一，公司高度关注AI的发展，下一步会有更大的发展力度，并成立了专业公司――中国电信数字智能科技分公司。据悉，中国电信已经在14个行业积累了大量AI案例。

中国联通则公布了旗下的首个人工智能大模型――“鸿湖图文大模型1.0”，该模型是专为运营商旗下的电信增值业务而设计的垂直行业大模型，拥有8亿和20亿两个不同训练参数的版本。

分析认为，运营商进入AI大模型领域，说明AI大模型当前非常火爆，与此同时，也说明运营商想要拓展新兴产业领域，想要通过大模型来拓展自己的业务。当前AI大模型不仅仅是单一应用，通用AI嵌入到诸多领域，既能应用细分领域的数据和知识，也能将细分领域企业纳入到AI大模型生态当中，从而以应用生态的方式进行产业赋能。

写在最后

随着数字化、智能化趋势的发展，云网算力建设和AI大模型布局成为运营商在财报中的重要看点。运营商正在积极拓展新兴产业领域，以适应新时代的发展需求。