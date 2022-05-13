中国直播行业千帆出海，看LiveMe如何乘风破浪！

作者：肖医

时下，随着国内竞争日益白热化，加之国家“一带一路”政策需要，越来越多的直播公司选择走出去，寻找新的海外直播市场，借鉴国内较为成熟的产品、运营以及商业模式，通过对其他国家地区的技术和资本输出，创造新的海外商业市场。Joyme(乐我无限)旗下社交直播产品――LiveMe便是出海产品之一。

据Joyme(乐我无限)CEO兼创始人何雁丹介绍，LiveMe孵化于2015年，在2016年4月上线之后，迅速吸引了一大批用户，并且成为美国时尚年轻人最喜爱的社交产品之一，在美国Google Play社交榜当中更是长期排名第一。如今，LiveMe已经成为一款全球头部秀场直播平台，涵盖了来自240多个国家和地区的，有3700万月活，100万优质主播。



Joyme(乐我无限)CEO兼创始人何雁

然而，直播行业的出海并没有想象中的那么“一帆风顺”。合规监管、本地化运营、持续创新、政治文化差异，以及“黑天鹅”等不确定性因素，都为直播行业出海带来巨大的挑战。今天，天极网将带你走近Joyme(乐我无限)，来了解一下直播行业出海的现状以及未来发展。

直播出海的挑战与LiveMe的自救

何雁丹认为，直播行业出海遇到的挑战有一些共性，早期直播产品相对简单，用户和产品之间的使用也相对简单，直播产品可以“一招鲜吃遍全球”。然而，经过多年发展，现今直播行业出海，首先遇到的问题便是本地化运营，这关系到内容和生态能否在当地扎根并持续扩大。何雁丹表示：“无论是文化背景、政治环境，亦或是经济状况，各个国家的情况不太一样，这就需要将每个目标市场的本地化深扎下去。”

在过去，LiveMe遭遇过产品下架，导致用户流失，加之移动互联网整体的红利逐渐消失，LiveMe的获客成本逐渐攀高。此时，Joyme开始思考，如何能够不只是生存下来，还能让公司学会反脆弱的能力，在不确定性中获益。何雁丹表示：“其实，这也是在本地化上的一个更大的挑战。”

从2019年开始，Joyme开始一系列自救的措施：本着现金为王、降本增效的经营要求，Joyme需要稳住核心用户，强化生态闭环，保证核心商业模式不受影响;拓展新渠道、新产品，挖掘新用户需求，找寻市场增长点，解决可持续发展的问题;精细化运营，充分运用、发挥数据和AI的优势和创新作用，全面提升业务运转的效率。

何雁丹表示：“LiveMe的业务得以恢复成长，这得益于顺应外部变化的策略调整，将产品、经营、技术、服务、现金流等整体管控做到极致，并大力发展海外市场。”在精细化运营方面，Joyme与亚马逊云科技进行深入合作，利用云技术去赋能各种社交场景。此外，何雁丹还建议直播公司还应该采用一定的策略，以应对不确定性，降低企业的风险。

为了更好地应对出海挑战，合作共赢也成为Joyme乐我无限的策略之一。何雁丹曾透露：“合作共赢将是Joyme思考的新阶段，这样能够让专业化、成熟的平台来帮助到大家，同时也能够省掉时间、人力等成本，而且还能取得超出预期的收益。”

借助数字化，Joyme提效降本

“亚马逊云科技的技术积累、全球化布局，与我们的策略相符。在对比许多平台的质量和性价比之后，选择了亚马逊云科技。”在谈及与亚马逊合作的契机时，何雁丹如是说。事实上，LiveMe最早是在猎豹移动体系之内孵化的，从那时便与亚马逊云科技进行深入地合作，而猎豹移动与亚马逊云科技的合作可以追溯到2013年，这也为何雁丹留下了深刻的印象。

如今，Joyme依托于亚马逊云科技，构建了支撑数据分析、内容分发推荐、风控、内容审核等功能的数据基础底座。其中，在存储层，利用Amazon S3解决数据存储(包括结构化数据和非结构化数据)、利用Amazon Aurora、Amazon Redshfit、Amazon Opensearch 解决数据组织管理，支持不同层次的数据查询需求。

在计算层，利用Amazon EMR来完成数据计算，利用标注平台完成样本标注。在服务层，利用Amazon Lambda开发核心底层服务，利用Amazon Sagemaker搭建在线推理集群。

此外，Joyme利用亚马逊云科技“云、数、智三位一体”服务组合，构建内容识别系统和欺诈交易识别系统，实现直播平台的内容风险合规管控，提升用户体验，减少经济损失。

加强风险合规管控

事实上，直播平台对于内容的要求包括法务的内容合规性要求(内容审核类)、平台运营的内容监督性要求(主播是否露脸，主播是否在直播间与用户沟通)，以及直播服务的内容消费性要求(内容多元化会影响内容消费的深度，也是平台的核心竞争力)。而通过AI赋能内容识别和分发，能够提升用户体验，强加内容风险合规管控。

目前，Joyme利用亚马逊云科技提供的服务设施搭建了直播内容识别系统。其中，Amazon Lambda无服务器服务，可以维护主播列表，截取视频段，调用模型，输出结果等。而Amazon S3很好地处理各种类型非结构化数据的存储问题，存储截取的短视频供建模使用。Amazon SageMaker通过可伸缩的模型推理模块，部署识别算法、检测算法、分割算法以及多模态相关算法等等。Amazon OpenSearch协助解决数据组织管理，方便下游数据查询。

Joyme(乐我无限)数据研发中心总监杨飞表示：“目前，直播内容识别系统可以高效地每天处理1亿张图片，10万+以上的视频片段和10万+以上的音频片段。利用内容实时识别服务优化内容审核业务，降低内容管理相关业务成本40%。利用优质直播内容识别服务，提升内容流通效率，提高内容消费深度，带来用户粘性10%的提升。”

降低电商欺诈风险

当前，海外市场由于人文环境的差异，金融基础设施不成熟，法律法规不健全，交易费率高等问题面临欺诈交易风险。对此，Joyme也有充分考虑，并利用亚马逊云科技机器学习能力打造欺诈交易识别系统。

Joyme利用Amazon SageMaker以及相关的服务，在集成化的环境中完成建模与分析、模型特征提取和数据流管理，从模型训练到推理到服务治理，减轻算法工程师的事务性工作，以最小的成本完成模型训练和优化。

杨飞表示：“交易欺诈识别系统弥补了Joyme风控系统在订单风险识别方面的不足。利用欺诈交易识别服务降低欺诈、拒付的交易规模，避免了上百万的经济损失。同时，依托Amazon SageMaker分布式训练推理集群，模型迭代周期和模型效果提升1倍。”

加强多业务多场景合作

何雁丹透露未来将与亚马逊云科技在以下方面进行合作。

在创新业务层面，聚焦虚拟人相关的技术和云驱动相关的技术，结合自身业务找到切实可行的应用场景和落地点，为用户带来不一样的体验。

在数据驱动层面，将继续执行精细化运营。希望利用智能湖仓技术进一步解决底层数据存储、数据计算、数据流转问题。希望通过图分析技术，解决内容在社交链上的传播问题，欺诈交易关联风险和潜在风险的识别问题。

在系统稳定性层面，跨区容灾部署、核心服务的自动伸缩以及FinOps企业经营云成本支出控制达到平衡。

写在最后

目前，直播企业在国内已经形成比较成熟的商业模式，加之“一带一路”倡议的带动等因素，越来越多的直播企业选择出海。可以肯定的是无论国内还是海外，直播仍是一个有增长潜力的市场。而面向未来，笔者有理由相信，在数字化、智能化、全球化云服务的加持下，越来越多的直播公司将“千帆出海，乘风破浪”。