　　释放AI销售科技价值潜能，循环智能全新产品赋能销售数字化

作者：肖医

时下，数字化、智能化的浪潮正在席卷全球，新一代销售科技逐渐进入大众视野。越来越多的企业希望借助大数据、人工智能等技术，实现从获客到销售沟通、后续服务等业务流程中各个环节的智能化，达到对沟通内容更精准地分析，以及更高效率的销售过程管理，不断提升业务效率。

近日，专注于销售科技(SalesTech)的AI企业服务公司――循环智能(Recurrent AI)，发布其包含三大产品矩阵在内的整体产品方案及“盘古”零样本NLP平台，全面助力企业破解客户沟通降本增效难题，实现销售管理的智能化提升、一线人员的实时赋能以及更全面的客户洞察。

AI打开沟通内容“黑盒”

当前，企业在客户沟通内容的分析和管理中面临着突出的降本增效难题：客户沟通渠道多、人与人沟通比人机沟通更为复杂、客户与业务员双边业务场景复杂多样，而要实现全部沟通数字化、数据结构化，实现全业务场景支持并赋能每个团队个性化需求的成本高昂。循环智能联合创始人兼CEO陈麒聪表示：“业务团队的管理最终要实现价值最大化，需要支持每个团队，满足其个性化管理的需求，进一步增加了成本。”

然而，要想解决降本增效难题，需要一些针对性的解决方案。陈麒聪表示：“比如，增强全渠道客户沟通数据采集分析能力，降低产品及解决方案的运营成本、使用门槛，并贴近真实的业务场景，尽可能满足每个团队的分析和管理需求，从而创造更大的价值。”基于上述思考，创立于2016年的循环智能，一直尝试以新一代AI销售科技助力企业解决客户沟通内容分析和管理难题的实践，助力企业降本增效。

在技术经验积累方面，循环智能积累了丰富的销售增长实践、销售分析模型和最佳沟通素材，目前日均处理上亿次对话，累计生产了超过10000个面向各行业业务流程的AI数据模型。并且其AI技术也屡获殊荣，入选《福布斯中国》评选的2021企业科技50强，在2021年世界人工智能大会上，循环智能与华为云联合开发的盘古NLP大模型，获评大会颁发的重要奖项“卓越人工智能引领者之星(SAIL之星)”。

而近日发布的整体产品方案及盘古零样本NLP平台，更是贴近企业上百种业务场景、支持零样本或少样本训练AI建模及线上线下全渠道采集和分析，不仅为企业对外沟通提供强大工具更可独家提供内容和增长服务，可高效助力企业赋能包括中层和一线管理者在内的每个团队的个性化分析管理需求。

全新产品阵容，助力企业数字化

本次发布的新品包括业务增长型、合规提升型、AI能力平台三大产品矩阵及“盘古”零样本NLP平台，助力企业应对在销售管理智能化升级进程中所面临的诸多挑战。

据介绍，循环智能本次发布的业务增长型产品主要包括“会话分析洞察Insight”、“智能销售助手Expert”、“会话挖掘引擎Discovery”;合规提升型产品主要包括“智能合规质检Compliance”和“智慧双录助手Compliance Now”，而AI能力平台产品则主要包括“企业级NLP平台”和“企业级ASR自训练平台”。

其中，会话分析洞察可助力打开销售沟通过程的黑盒，通过可视化看板洞察业务一线。该产品可通过对沟通过程数据的洞察和分析，精细化诊断业务问题、监督业务策略执行情况，可实现千人千面的管理配置、业务策略追踪和赋能管理。

智能销售助手覆盖了多个沟通场景，通过面向销售过程的专家级“非侵入式”帮助系统，可为一线销售人员插上翅膀，并具备实时推荐和内容日更，让所有销售都具备绩优销售的能力。还可一行代码嵌入CRM，不干扰原有系统操作流程。

会话挖掘引擎可从海量真实对话中，发现真正被使用的话术与知识，客观、实时、规模化地挖掘一线销售在实际销售过程中使用的优秀话术用语和知识。同时还具备启发灵感和自动化更新功能。智能合规质检面向需管理销售、客服沟通质量的企业，提供基于AI模型的全渠道、全量质检系统。支持复杂逻辑质检、丰富的自定义字段并具有独有的违规值排序功能。

循环智能联合创始人杨植麟博士表示：“使用循环智能的方案，企业可显著提升业务策略有效洞察，销售人均产能提升22%;销售人员关键动作执行能力提升100%，合规成本降低40%。”

此外，此次重磅发布的盘古零样本平台从首个中文千亿参数预训练模型开始历时一年，已进化为仅需15亿参数就能实现性能更强、在真实场景得到广泛验证并具备强大工程化支持的盘古零样本平台，开启了NLP生产新范式。杨植麟表示：“零样本意味着无需标注样本，只需提供指令即可完成一个新语义建模，效果比肩甚至超越全量样本微调;建模时间从3天降至3分钟;准确率比当前主流模型提升15%。”

目前，该平台现已完成超过200个场景落地验证，通过极致工程优化，该平台单GPU抽取一万小时录音仅需16分钟。而该平台仍在超越零样本的模型持续进化中，已覆盖70%的客户经营场景，每月新增超过100个持续学习任务。

循环智能联合创始人CTO张宇韬博士表示：“循环智能提供了丰富的产品矩阵，基于沟通场景业务需求构建的技术基础设施，可以实现全渠道的沟通数据无缝地接入和打通，助力企业将沟通数据的价值最大化。同时循环智能构建了全栈的AI能力，可以通过这些能力的排列组合，针对业务需求实现多模态的沟通数据解决方案。”

深入金融等行业，助力智见未来

当前，银行、保险、证券等金融行业企业已成为利用新一代销售科技实现数字化客户经营转型的实践先行者，正积极致力于用科技和数据更好地赋能企业发展，抢占财富管理时代的“摩天岭”。然而，许多迫切需要实现客户经营数字化转型的金融机构都面临着线上化、自动化不足，客户经营环节数字化不足，专业性亟待提升，客户体验差，科技力量有待优化等五大挑战。

特别是“人+数字化”赋能方面存在的明显不足已成为金融行业普遍存在的问题，体现在一线赋能不足、业务中台能力有待提升，以及底层AI能力有待优化三个突出层面。循环智能联合创始人&COO揭发Jeff指出：“我们致力于助力金融企业前中后台三位一体地利用AI全面赋能业务，增强人机协同，提升全渠道、多角色、全场景的金融行业数字化经营的效率。”同时，循环智能重磅发布的三大产品矩阵及“盘古”零样本NLP平台将成为金融机构实现数字化客户经营转型的最新利器。

在一线赋能方面，循环智能可为金融企业提供所需的AI实时辅助助手和智能工具，降低人员流动带来的业绩不稳定风险、实现沟通过程全渠道数字化并洞察行为过程的执行，同时实现案例自动萃取、生成自动化迭新知识库支持一线应用。

在业务中台能力提升方面，循环智能专注于提升客户意图洞察力，有效挖掘客户交互信息中的商机，打通各渠道非结构化数据孤岛，并助力企业实现全渠道合规和质检智能化能力升级。在底层AI能力优化方面，循环智能指出企业应该构建统一智能化NLP分析平台，以降低人力投入及运营风险，提升运营效率。

据悉，在金融领域，循环智能为多家标杆级银行、保险机构提供服务，最近又连续中标和签约了包括中信建投证券、招商证券等在内的头部证券企业，实现金融三大核心领域的全覆盖。并且在“人+数字化”赋能一线方面，循环智能正与金融业内伙伴合作，开展了诸多领先实践。

招商银行总行人工智能实验室的负责人李金龙表示：“我们与循环智能在语音识别、自然语义理解的研究方向上开展了较为长期的探索和共创，并共同推动了极具应用价值的场景上线。”据介绍，双方合作研发了AI坐席助手产品，利用端到端语音识别能力在沟通过程中进行实时转写，同时以NLP预训练大模型技术为基础，实时分析线上客户意图，为人工坐席进行实时的业务指导和监督管理，有效帮助坐席人员提升客户服务质量和服务效率。“今后，我们还将携手在更多方面开展人机结合场景探索，以更好地服务客户，提升服务效率。”他表示。

泰康保险集团科技中心助理总经理马天军表示：“面对后疫情时代挑战，我们在重点打造泰康生活APP客户线上平台的同时，也正积极利用VR数字化技术开展代理人线上展业等实践。”据了解，在展业过程中，泰康与循环智能合作，利用AI实时辅助，帮助销售人员更专业地解读产品、更精准地挖掘客户需要，并有效降低了销售误导风险。

写在最后

当前，越来越多的企业通过对沟通内容更精准地分析，以及更高效率的销售过程管理，助力自身业务升级，提升业务效率，这也为销售科技创造了新的发展机遇及动力。而随着数字化、智能化的深入，笔者有理由相信，循环智能也将在更多行业、更多业务场景落地，释放AI销售科技价值潜能，赋能数字化。