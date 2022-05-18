IE，退场......

作者：肖医

5月16日，微软Edge浏览器在微博官宣，IE浏览器(即Internet Explorer)将于6月16日正式退役，此后其功能将由Edge浏览器接棒。至此，作为微软经典操作系统Windows 95的默认浏览器，IE在其诞生后的第27年最终落下了帷幕。然而，“我们”在惋惜IE的退场同时，也不由地感慨“互联网发展如逆水行舟，不进则退”!

95%的份额都是它，IE的爷青回时刻

时间拨回至1995年，那一年，伴随着滚石乐队的《Start Me Up》上线，微软推出其历史上最成功的操作系统之一――Windows 95。作为Windows 95的默认浏览器，IE迅速走红，并带领网友开启冲浪之旅，打开新世界大门，一时风光无两。当然，IE也成为那个年代网友最初的“冲浪记忆”。

从那时起，微软利用捆绑销售的策略，使IE浏览器短时间内迅速普及。在2002年、2003年，IE浏览器全球市场占有率高达95%，成为全球使用最广泛、市场占有率最高的网络浏览器，堪称浏览器界的龙头老大。

其实，IE并不是第一个浏览器，也并不是微软独立研发的。当年，微软与Spyglass合作，IE从Spyglass的早期一款商业性的专利网络浏览器Spyglass Mosaic衍生出来。而在诞生的前3年时间里，IE为改善体验迭代了4个大版本。1996年推的出IE3.0，就是大家熟悉的蓝色“e”图标，网友想必都对这个蓝色“e”图标印象深刻。

此外，IE4.0还引入了Trident渲染引擎，能让网页上的特定部分实时改变，一直沿用到现在。如今，IE作为目前主要公共服务网站的底层架构，目前仍然是考试报名、培训注册的主要选择。因此，为数不少的网友在遇到报考、查询的时候，也不得不重新下载IE。

谁杀了它，探究IE之死

早在去年5月份，微软便宣布，一年后，公司某些版本的Windows系统将不再支持其当前版本的IE 11桌面应用程序。从那以后，微软数次通过Windows消息中心提醒用户，敦促其尽快迁移至Edge浏览器。

其实，IE的退场其实有迹可循。随着互联网、移动互联网的发展，各家浏览器纷纷崛起。尤其是2011年之后，大量的竞争对手出现，Chrome、火狐、Safari浏览器、360、百度、搜狗、QQ等浏览器，都给了用户全新的选择，并迅速瓜分浏览器市场。

2013年微软发布IE11浏览器也未能挽回颓势，2015年IE浏览器市场占有率跌破20%。然而在2016年，微软公司停止对IE 8/9/10三个版本的技术支持，用户将不会再收到任何来自微软官方的IE安全更新;作为替代方案，微软建议用户升级到IE 11或改用Microsoft Edge浏览器。

此时，IE并没有“与时俱进”，甚至在功能、易用性等方面与竞争对手拉开差距。IE浏览器速度慢、反应迟钝、兼容性不佳，时不时地崩溃等问题，屡遭用户“嫌弃”。卡与慢，导致IE浏览器成为迟钝的代名词，甚至有人还恶搞评选出世界上最慢的几样东西：树懒，乌龟、海星和IE。

然而，等IE回过神来，用户习惯已经被彻底改变，失去了用户的IE想要起死回生，也是回天乏术。

Edge接棒，浏览器的江湖未到决战

IE退场，但浏览器的竞争还在继续，这个江湖远未到决战的时刻。近日，StatCounter近日公布了2021年4月份的浏览器市场统计数据。数据显示，微软Edge浏览器从3月份的8.03%降到了4月份的7.96%，排名第三。

其余排名为，谷歌Chrome浏览器从3月份的67.14%增长到了4月份的67.55%，排名第一;苹果Safari浏览器从3月份的10.11%降到了4月份的9.85%，排名第二;Firefox火狐浏览器从3月份的7.95%降到了4月份的7.78%，排名第四。微软在丧失IE之后，Edge面临巨大的压力。

然而，以中国市场为例，2021年中国手机浏览器用户约为7.3亿人，用户整体规模呈现上升趋势。在市场不断增长的面前，微软Edge浏览器仍然具备扩展的潜力。同时，虽然目前已经进入智能手机时代，但在搜索方面，浏览器仍然是用户接触互联网的主要工具，仍然有着很大的市场影响力。

此外，伴随着Web2.0的发展，越来越多的用户通过移动端APP发起搜索，而移动端搜索也具备巨大的发展潜力，也正在成为浏览器厂商的角逐之地。浏览器的江湖未到决战，留给微软Edge浏览器机会还有很多。

写在最后

IE退场在令我们唏嘘的同时，也让我们认识到互联网产品更应该注重迭代的频次和用户体验，否则将会这个时代抛弃。

目前，不少考试网站在线报名系统依然规定必须使用IE浏览器，这该如何解决？我想“有准备”的企业正在解决这个问题。