极客邦携CODING 用“工具+内容”的方式助力开发者

4月20日，2018 QCon全球软件开发大会在北京国际会议中心拉开帷幕。在上午大会的主题演讲中，极客邦科技总裁池建强与CODING创始人兼CEO张海龙宣布，双方正式达成战略合作，共同推进开发者社区的发展。

据悉，极客邦科技在技术社区耕耘有十余年，通过课程、会议、培训、图书等为开发者提供IT综合知识服务。同时，它于2017年10月发布了一款新产品――极客时间App。极客时间目前有付费专栏、视频课程和精品微课近20个以及27个热点专题，覆盖从技术、产品、运营到个人成长的精品内容及案例，为产品技术人员提供综合知识服务。

而CODING则是国内首个一站式云端软件服务平台，已有近80万开发者用户，150万个私有项目。它将代码托管、项目管理、Cloud Studio、一键部署等开发工具集成到浏览器中，免除繁杂的开发环境部署，降低开发和部署软件的成本，提升团队协作沟通效率，提高软件开发生产力。

当谈到两家的合作时，CODING创始人兼CEO张海龙回应，“CODING一直专注于工具，我们在做工具过程中，发现很多开发者是有学习和成长的诉求，正好配合在大会上展示Cloud Studio这个产品，非常适合教育的场景。”

“我们做的是工具，极客邦科技一直专注于内容，包括会议、培训，我们希望能为开发者群体提供更好的服务，联合打造中国良性循环的开发者生态。”他说。

而极客邦科技总裁池建强则表示，“CODING一直为开发者提供工具服务，极客邦科技提供的是内容服务，我们希望内容和工具在2018年能够有更好的合作，为开发者提供更精彩的服务。”

随着互联网的深入发展和编程知识的普及，中国的开发者数量在不断增加，开发者群体迅速扩大。据池建强透露，中国开发者增速非常快，国内人数大概在800万-1000万之间。整个规模由于互联网的泛化，包括现在很多小孩都在学习计算机编程，这个人群在未来5-10年会有急剧的膨胀。

“所以，我们希望服务非常有体量的用户群体，而且这个群体非常有创造力。”他说。

对于未来的合作，池建强表示，“我们以前更多是通过网站、会议为中高端用户提供，现在更多希望通过App知识服务平台，为更广大人群提供技术、认知的服务。我们以内容为主，CODING聚焦工具，未来内容和工具会有某种形式的绑定，这样可以把工具和内容同时推荐给开发者。”

而双方合作的细节方面，张海龙称，未来会有很多的合作，比如双方会员体系的互惠互利，内容和工具的相互支撑等。

虽然方向不同，但是两家的愿景都是聚焦于开发者群体。通过工具和内容的双重服务，这样的合作无疑有利于中国开发者生态的向前发展。

（ 作者：吾王 责任编辑：万佳）

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