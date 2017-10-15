最新公布的数据显示，苹果度过了一个愉悦的夏季。分析机构Kantar根据8月及之前两个月的数据，在七分之九的市场，iOS系统的市场份额都同比上升了不少。在这3个月里，苹果移动操作系统有在美国便占据了35%的市场份额，比去年同期多出来3.7%，与此同时，Android系统在该市场的份额却下降了2.9%。

Kantar发现，在夏季这三个月中，美国运营商AT&T的销量排行中，iPhone为其当之无愧的大将，其战绩毫无意外地位列第一。此外，iPhone为Verizon贡献率一半的战绩。与此同时，三星却在美国最大运营商处度过了一个艰难的夏季，这家韩国电子巨头凭借着35%的市场份额以微弱的优势击败了苹果，而苹果的成绩同样为35%。总体而言，Android从6月份到8月份总共拥有63.2%的美国市场份额。

苹果惬意夏季:7/9的市场iOS份额同比上涨

在中国市场，苹果面临着华为、OPPO等当地公司激烈的竞争，尽管如此，iOS的市场份额也同样“健康成长”，其增长率为4.3%，达到17.7%;尽管夏季结束后全新的iPhone 8系列就将问世，在中国城镇地区， 但苹果iPhone 7、iPhone 7 Plus仍然位列销量榜的第一位。

而在英国，三星的销量增长率趋于稳定，其在该市场的份额达到了3年最高，为38.4%，增长了6.4%，目前，Android在英国坐拥65.3%的市场份额，而苹果则丢掉了2%的市场份额，比例为33.9%。

(Via：phonearena.com)

（ 作者：Cecilia 责任编辑：周慧娴）

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